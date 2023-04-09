شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية تفوز على استادات 1/3 بدور الثمانية و تتأهل لنصف نهائى دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق القاهرة الإخبارية الفوز على فريق استادات بنتيجة 3/1 ضمن مباريات دور الثمانية من عمر دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وبهذه النتيجة يصعد القاهرة الإخبارية إلى دور قبل النهائي لينتظر الفائز من مباراة سينرجي وبي إنتر أكتف.

وكانت الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية من دورة المتحدة الرمضانية كل من ستادات،القاهرة الإخبارية،بى إنتر أكتيف،سينرجى،الدستور،أون تايم سبورتس،الحياة،سيتى كلوب