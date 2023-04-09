شكرا لقرائتكم خبر فضائح الـVAR في مواجهة الهلال والشباب تعبر خارج الديار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يعد جديدا على الهلاليين سقوط الحكم الدولي ماجد الشمراني في مواجهتهم الدورية أمام فريق الشباب مساء الجمعة، في إطار الجولة الـ22 لمنافسات دوري روشن السعودي، بعد أن تغاضى عن ضربة الجزاء الصريحة والواضحة نتيجة تداخل لاعب الشباب جوانكا مع ميشيل ديلغادو في الدقيقة الـ52، وعدم الرجوع لتقنية الـVAR عن طريق حكمها عبد الله الشهري، والتي كانت نقطة تحول في المباراة، وجاء بعدها الهدف الشبابي الأول وانتهت المواجهة بثلاثية نظيفة للشباب، أعادته إلى المركز الثالث في سبيل المنافسة على لقب بطل الدوري للموسم الكروي الحالي.

ذاكرة الهلال حديدية

لم ينس الهلاليون موقف الحكم ماجد الشمراني في يناير 2021 في لقاء الأهلي بالدوري، الذي انتهى بالتعادل دون أهداف، بعدم احتساب ركلة جزاء للاعب صالح الشهري في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، بعد عودته من تقنية الفيديو. والذي على إثره أصدر الهلال بيانه الإعلامي يوضح مدى امتعاض الإدارة والجهاز الفني والإداري لتلك الأخطاء الفادحة.

والاستياء والنقد التحكيمي للأخطاء التي وقع فيها الشمراني تجاوزت حدود الوطن، بحكم أن الدوري أصبح مشاهدا عبر كثير من القنوات الأجنبية والعربية، إذ لم يفت على معلق قناة Sport Tv البرتغالية في تعليقه على اللقطة، أن حكم اللقاء غير مجرى اللقاء كليا من تقدم للهلال إلى تقدم الشباب بقرار غريب.

الأخطاء التحكيمية

من جهته، أشار المعلق الإماراتي عامر عبدالله إلى أن الأخطاء التحكيمية يفترض ألا تقع في دوري هواة فكيف بدوري روشن السعودي المتابع، والذي وصل إلى مرحلة احترافية عالية، لافتا إلى أن المباراة أخذت منزلقا تحكيميا غير جيد ومؤثر بشكل مباشر.

ولم تتوقف لجنة الحكام بإحراج حكام تقنية الـVAR، بوضعها للحكم (قليل الخبرة) عبد الله الشهري حكما للتقنية في لقاء الشباب والهلال، وهو الذي لم يدر سوى مواجهتين هذا الموسم، فقد سبق أن أحرجت اللجنة الحكم الصاعد وقليل الخبرة ممدوح آل شهدان في أغسطس 2020، بوضعه حكما لتقنية الفيديو في لقاء الهلال والنصر، الذي كسبه الهلال بـ(4/1)، إذ أخفق في التعامل مع بعض الحالات التحكيمية التي كانت تستدعي ضبطها بتقنية الـVAR.

الأمل باق

ومع الفوز الشبابي الذي جاء بعد هزيمة الهلال الأولى له في جميع البطولات منذ 8 سنوات ونصف، وتحديدا منذ خسر أمامه بهدف نظيف في 17 أكتوبر 2014، كما أن تلك الخسارة بالثلاثة تعد الأكبر في تاريخ الهلال خلال دوري المحترفين السعودي.

إلا أن الهلاليين يرون أنهم ما زلوا داخل أرضية المنافسة لحصد اللقب الـ19 كبطل للدوري، واللقب الرابع على التوالي كرقم استباقي لم يحققه أي فريق سعودي، إذ يرون أن النقاط الـ45 تبقيهم في دائرة المنافسة، رغم توسيع الفارق بينه وبين المتصدر الاتحاد بـ8 نقاط، في حين أوقف الشباب سلسلة الانتصارات الهلالية المتتالية في آخر 4 جولات ضد التعاون والاتفاق والخليج والفيحاء، وتمكنه من هز شباك المعيوف الصامد لمدة 360 دقيقة.

وهنا، يؤكد المدير التنفيذي لنادي الهلال فهد المفرج، أن المنافسة على الدوري لم تخرج بعد من أيدي الهلاليين، الذين سيصارعون الفرق حتى آخر رمق، رغم سوء الجدولة التي يلعب بها الفريق بمعدل 4 مباريات كل 10 أيام، وظهر المفرج للمرة الأولى هذا الموسم، بتوجيه انتقادات مباشرة للجنة الحكام، وللجنة المسابقات، ورابطة دوري المحترفين، نظير الجدولة التي أرهقت الهلال جراء مشاركاته الخارجية وتمثيله أندية الوطن.

وكشف في تصاريحه لوسائل الإعلام أنه لم يؤخذ رأي الهلال في الجدولة إطلاقا، سوى إخبارهم بجدولة مواجهة فريق الفيحاء.

نقاط بعد مواجهة الهلال والشباب

