النصر ضيف ثقيل على الفيحاء

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النصر الموشح بالنصر عقب فوزه المثير على مضيفه العدالة بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن للمحترفين.
ويدخل النصر لقاء الفيحاء وهو يمتلك في رصيده النقطي 52 نقطة محتلا المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر نادي الاتحاد صاحب الـ53 نقطة بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.
بينما الفيحاء بالمركز العاشر بـ24 نقطة علاوة على نتائج خسارته الأخيرة من أمام الهلال على أرضه بثنائية النيجيري إيغالو.
بالتأكيد سيحاول النصر بقيادة جارسيا استغلال تأخره بفارق النقطة عن الاتحاد المتصدر لمنافسته على قمة دوري روشن، من خلال تقديم نفسه بكل قوة وكسب الفيحاء والعلامة الكاملة، خصوصا بأن آخر لقاء جمعهما كانت الغلبة للنصر برباعية وهذا يعزز من الثقة والحضور الذهني، وبالمجمل الفريق النصراوي يبحث عن الفوز ولا شيء غيره لتأكيد عزمه على المنافسة على الصدارة.
وفي الجانب المقابل يرغب وبشدة الفريق الفيحاوي بقيادة فوك راشوفيتش في تلافي ما بقي من جولات، ويتطلع إلى الابتعاد أكثر عن مناطق الخطر أوعلى الأقل الخروج بنقطة بعد تعثره في ثلاث جولات ماضية آخرها أمام الهلال.
جميع الفرق جاهزة إلى حد ما خصوصا بعد جولة فقط عقب فترة توقف أعادت خلالها الأندية ترتيب أوراقها.
المواجهات الـ10 الأخيرة:
- فاز النصر 6 مرات
- فاز الفيحاء في مباراة وحيدة
- حضر التعادل 3 مرات
- سجل النصر 22 هدفا
- سجل الفيحاء 7 أهداف
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