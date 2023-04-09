النصر ضيف ثقيل على الفيحاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتأكيد عزمه على المنافسة على الصدارة يستعد فريق النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا، لمواجهة مهمة يحل فيها الفريق النصراوي ضيفا ثقيلا عندما يواجه نظيره الفيحاء بالمجمعة اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر الموشح بالنصر عقب فوزه المثير على مضيفه العدالة بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن للمحترفين.

ويدخل النصر لقاء الفيحاء وهو يمتلك في رصيده النقطي 52 نقطة محتلا المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر نادي الاتحاد صاحب الـ53 نقطة بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.

بينما الفيحاء بالمركز العاشر بـ24 نقطة علاوة على نتائج خسارته الأخيرة من أمام الهلال على أرضه بثنائية النيجيري إيغالو.

بالتأكيد سيحاول النصر بقيادة جارسيا استغلال تأخره بفارق النقطة عن الاتحاد المتصدر لمنافسته على قمة دوري روشن، من خلال تقديم نفسه بكل قوة وكسب الفيحاء والعلامة الكاملة، خصوصا بأن آخر لقاء جمعهما كانت الغلبة للنصر برباعية وهذا يعزز من الثقة والحضور الذهني، وبالمجمل الفريق النصراوي يبحث عن الفوز ولا شيء غيره لتأكيد عزمه على المنافسة على الصدارة.

وفي الجانب المقابل يرغب وبشدة الفريق الفيحاوي بقيادة فوك راشوفيتش في تلافي ما بقي من جولات، ويتطلع إلى الابتعاد أكثر عن مناطق الخطر أوعلى الأقل الخروج بنقطة بعد تعثره في ثلاث جولات ماضية آخرها أمام الهلال.

جميع الفرق جاهزة إلى حد ما خصوصا بعد جولة فقط عقب فترة توقف أعادت خلالها الأندية ترتيب أوراقها.

المواجهات الـ10 الأخيرة:

