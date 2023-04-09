فارس نجد يرغب في التعاقد مع البلجيكي هازارد

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وأكدت صحيفة «elfutbolero» الإنجليزية، في تقرير نشرته أمس، أن النصر عاد إلى التفاوض مع النجم المعتزل دوليا مع المنتخب البلجيكي بعد مونديال قطر، إذ يستهدف مواصلة تعزيز صفوفه بصفقات كبرى، استعدادا للموسم القادم.
وقالت الصحيفة الإنجليزية، إن النصر يسعى إلى إرضاء رونالدو بصفقات عالمية أخرى، لتدعيم صفوف الفريق، إذ يحتاج النجم البرتغالي إلى بناء فريق أكثر تنافسية من حوله، لقيادة الفريق لتحقيق الألقاب.
ويرتبط نجم تشيلسي السابق بعقد مع نادي ريال مدريد الإسباني، حتى 30 يونيو 2024، لكن إدارة النادي الملكي لا تمانع فكرة التخلي عنه عقب نهاية الصيف الحالي.
ولعب البلجيكي هذا الموسم رفقة ريال مدريد 4 مباريات في مسابقة الدوري الإسباني، بإجمالي 128 دقيقة فقط.
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