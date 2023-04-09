الوحدة يسعى لتعطيل الاتحاد في الشرائع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في الديربي السعودي الأقدم، يحل فريق الاتحاد متصدر الترتيب بـ53 نقطة، مساء اليوم، ضيفا ثقيلا على فريق الوحدة (22 نقطة)، ضمن مباريات الجولة الـ23 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي سيحتضنه استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرايع بمكة المكرمة، وسط تطلعات متباينة بين ضيف يبحث عن مواصلة سلسلة انتصاراته للتمسك بصدارته، ومستضيف يبحث عن الأمان للابتعاد عن مراكز خطر الهبوط. الوحدة: سييرا يستعيد رودريجيز لتعزيز الهجوم





نقاط مهمة لفرسان مكة لتعويض خسارة مباراة الباطن، للابتعاد عن مناطق الخطر والتقدم نحو مناطق الدفء.



سيعمد التشيلي خوسيه سييرا إلى التحفظ وعدم فتح اللعب أمام الاتحاد الباحث عن النقاط الثلاث، واستغلال المساحات في دفاعاته.



جاهزية مهاجم الفريق جيرسون رودريجيز، بعد تجاوزه الإصابة التي أبعدته عن مباراة الباطن.



خط ظهر الفريق الوحداوي أضعف خطوط الفريق باستقباله 31 هدفا في الجولات الماضية.



رغبة وحداوية للثأر، عقب خسارته لقاء الذهاب بهدف دون رد .



الاتحاد: سانتو يعتمد الهجوم المبكر ويفتقد العبود



رغبة اتحادية لحسم الديربي ومواصلة الزحف نحو لقب الدوري



استقرار وتفوق عناصر اتحادي على المستوى اللاعبين المحليين والأجانب يرجح كفة الفريق في لقاء الليلة



سينهج البرتغالي نونو سانتو أسلوب الضغط المبكر على دفاعات الوحدة لخطف هدف مبكر يريح اللاعبين، كما حدث في مواجهة ضمك الماضية.



سيفتقد الفريق خدمات الثنائي أحمد بامسعود (للإيقاف بالبطاقة الحمراء)، وعبدالرحمن العبود للإصابة وعدم الجاهزية.



البرازيلي مارسيلو غروهي حارس الاتحاد أمام فرصة لكسر أرقام جديدة في الكلين شيت، بعد أن تجاوز محمد الدعيع بالمباراة الماضية، بواقع 15 مباراة بشباك نظيفة بموسم واحد.



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