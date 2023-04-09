أولمبي الشباب بطلا لتايكوندو المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق نادي الشباب للتايكوندو كأس بطولة المملكة لدرجة الأولمبي في نسختها الأولى بعد تحقيقه 387 نقطة، والسلام ثانيا بـ367 وأبها ثالثا بـ346 والاتحاد رابعا بـ178 في البطولة التي اختتمت أمس بصالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بمشاركة 156 لاعبا يمثلون 31 ناديا. وحقق الميداليات الذهبية خلال منافسات البطولة (يوسف جار - الاتحاد ، رياض حمدي ومحمد السويق - الشباب ، نذير المشرف وأحمد الخواهر - السلام ، محمد آل مداوي وسعيد آل شيبان - أبها ، ماجد الماجد - الرياض). وتوج اللاعبين رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد العمري ونائب الرئيس محمد بن الوبران الذي أشاد بجهود الأندية المشاركة التي عكست اهتمامها بجميع الفئات السنية، وتماشيها مع خطط الاتحاد فنيا وإداريا، موجها شكره لجميع الأندية المشاركة وللأجهزة الفنية والإدارية ولحكام البطولة ولجان الاتحاد على جهودهم في إبراز الحدث تنظيميا وفنيا.

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