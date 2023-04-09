شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته فى بورسعيد استعدادا لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري إلى معسكر بورسعيد، اليوم الأحد، لاستئناف تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، فى المباراة المقرر إقامتها الخميس المقبل باستاد برج العرب.

وكان الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، قد منح لاعبي الفريق البورسعيدي راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط، وذلك بعد الفوز على حرس الحدود في المباراة الأخيرة بالدوري بهدف نظيف.

وتقدم النادي المصري إلى المركز السادس فى ترتيب جدول الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

ويعد فوز المصري على الحدود هو الانتصار الرابع على التوالي للفريق البورسعيدي، حيث فاز المصري أولاً على إنبي بهدفين مقابل هدف، ثم على الطلائع بهدف نظيف، ثم على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيرا على حرس الحدود بهدف نظيف.