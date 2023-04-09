شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يهزم "الأهرام" ويتأهل لنهائى دورة النقاد الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الخليج 365 الفوز على نظيره الأهرام بركلات الترجيح، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملاعب مركز شباب الجزيرة في نصف نهائي دورة النقاد الرياضيين.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 بعدما تقدم هاني عبد الصبور للأهرام قبل أن يتعادل محمد إبراهيم "تريكة" لـ"الخليج 365"، واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها ”الخليج 365” لصالحه وخطف بطاقة الصعود للمباراة النهائية.

وسدد لـ"الخليج 365" ركلات الترجيح كل من: محمد إبراهيم "تريكة" ومحمد عراقي وأحمد عصام وعمر أنور، فيما أهدر إسلام مسعود ركلة، بينما تصدى أدهم البدراوي لركلة الجزاء الأخيرة لصالح الأهرام ويقود ”الخليج 365” نحو الصعود إلى المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يلعب الخليج 365 المباراة النهائية لدورة رابطة النقاد الرياضيين اليوم الأحد ضد الشروق بعد فوز الأخير على فريق "الصبر طيب" برباعية نظيفة.

ويضم فريق الخليج 365 في دوري رابطة النقاد الرياضيين كلا من: عمر الأيوبي ووليد ماهر وسليمان النقر وإسلام مسعود وأحمد عصام وأحمد عبد الباسط ومحمد إبراهيم "تريكة" وأدهم البدراوي ومحمد عراقي وعمر أنور.