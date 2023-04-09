شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يسعى للتتويج بثانى ألقابه مع الأهلى فى مواجهة بيراميدز بنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، التتويج بثاني ألقابه مع الأهلي عندما يلتقي بيراميدز في التاسعة والربع مساء يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة في نهائي كأس مصر، بعدما سبق أن تُوج بلقب السوبر المصري من قبل على حساب الزمالك، في المباراة التي احتضنتها الإمارات.

ويقدم كولر مستويات طيبة مع الأهلي منذ توليه المسئولية في الموسم الحالي، حيث قاد الأهلي لتصدر مسابقة الدوري بعد خوض 23 مسابقة برصيد 47 نقطة رغم تبقي 4 جولات مؤجلة لفريقه، وساعده في بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتتويج بلقب السوبر المحلي وأخيرا الصعود لنهائي الكأس.

تتويج الأهلي بلقب كأس مصر مع الأهلي سيساهم في حصد المدرب السويسري ثلاثة ألقاب على الأقل مع الأهلي هذا الموسم، في ظل اقترابه من حسم لقب الدوري، بخلاف المنافسة على كل من لقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري حال التتويج بالكأس ولقب كأس مصر في نسخته الحالية والسوبر الأفريقي حال حصد النجمة الأفريقية الـ11.

واستأنف فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته، السبت، باستاد مختار التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة الجمعة استعداداً لخوض المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لمواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

وكان الفريق الأحمر قد فاز على غزل المحلة بثلاثية دون رد فى آخر ظهور بالدوري مساء الأربعاء الماضى، ثم خاضت العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى المباراة تدريبات استشفائية مساء الخميس منعاً للإجهاد قبل أن يحصل اللاعبون على راحة 24 ساعة الجمعة.

وطالب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه بعدم الانسياق للحديث عن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر بأى صورة، فى محاولة لفرض الحظر الإعلامى على اللاعبين، حتى يغلف التركيز جنبات استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة.

وطالب جهاز الأهلى لاعبيه بالتركيز فى تدريباتهم والابتعاد عن كافة الجوانب التى تحيط بالمباراة بعيداً عن أرض الملعب مشدداً على صعوبة المباراة.

ويأمل الأهلي في التتويج بثاني ألقابه خلال حقبة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد الفريق لاستعادة كأس السوبر المصري في أكتوبر الماضي، بالفوز 2-0 على الغريم الأزلي الزمالك.