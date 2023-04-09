شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلى.. عودة أحمد فتوح والجزيرى والمثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة البنك الأهلي المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب عبد الله جمعة ومحمود شبانة والبنيني سامسون أكينولا ومصطفى الزنارى ومحمد عبد الشافى وعودة أحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسى وسيف الجزيرى وحمزة المثلوثى ومحمد عبد الغنى، بعد غيابهم عن مباراة المصرى فى الجولة الماضية.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.