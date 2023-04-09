شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بمشاركة 28 مصرياً اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 170 ألف دولار، للرجال ومثلها للسيدات.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين بواقع 28 لاعباً، بعد انسحاب نور الطيب بسبب تعرضها لإصابة.

ويشارك في منافسات الرجال 12 لاعباً وهم: علي فرج، عمر مسعد، كريم الحمامي، محمد الشربيني، يحيى النوساني، علي أبو العنين، طارق مؤمن، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، مروان الشوربجي، يوسف إبراهيم.

بينما تشارك في منافسات السيدات 16 لاعبة وهن: نوران جوهر، نور الشربيني، مريم متولي، نور أبو المكارم، ندى عباس، فريدة محمد، فيروز أبو الخير، هنا معتز، يثرب عادل، هنا رمضان، زينة مقوي، سنا إبراهيم، نادين شاهين، سلمى هاني، هانيا الحمامي، وروان العربي.

وتعتبر البطلة المصرية هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، هي حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، فيما يحمل النيوزيلندي بول كول لقب آخر نسخة أيضاً من البطولة عن منافسات الرجال.