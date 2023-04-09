شكرا لقرائتكم خبر عن رجال سلة الأهلى يهزم الزمالك فى ثانى لقاءات نصف نهائى دورى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الزمالك بنتيجة 79-48، في اللقاء الثاني بين الفريقين بالدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين.

انطلقت المباراة في التاسعة مساء السبت وتقام على صالة برج العرب بالإسكندرية، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات اللعب ونجح في تحقيق فوز كبير بنتيجة 79-48.

وبالفوز على الزمالك في اللقاء الثاني، عزز «رجال سلة الأهلي» من موقفهم في الدور نصف النهائي، بعد الفوز الذي حققه الفريق في اللقاء الأول بين الفريقين بنتيجة 71-62.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد قامت بتوفير أتوبيسات لنقل الجماهير من أمام البوابة الرئيسية لفرع الأهلي بالشيخ زايد إلى الإسكندرية، لدعم فريق السلة خلال المباراة.

جاء تخصيص الأتوبيسات المجانية من جانب إدارة الأهلي لنقل الجماهير ذهابًا وعودة لتخفيف عناء السفر إلى صالة برج العرب التي تقام عليها المباريات.