شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يخوض 5 مباريات ودية استعدادا لاستئناف منافسات القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو نادى الترسانة ، على خوض 5 مباريات ودية في الفترة الحالية، لتجهيز اللاعبين لاستئناف مباريات مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى لكرة القدم.

ويواجه فريق الترسانة نظيره كفر الشيخ في 11 أبريل الجارى، ثم مواجهة الجونة 13 ابريل، واللعب مع المصرية للاتصالات 18 أبريل، ومواجهة إيسترن كومبانى 19 أبريل، ويختتم مبارياته الودية مع المنصورة 25 أبريل الجارى.

وكان مجلس إدارة نادى الترسانة، أعلن عن تعيين حسين شكرى مديرا فنيا لفريق الترسانة خلفا للراحل خالد عيد لقيادة الفريق، فيما تبقى من مباريات فى مجموعة القاهرة والقناة فى القسم الثانى.

ويعاون حسين شكرى فى قيادة الترسانة كل من على رشدى كمدرب عام، ومحمود شاكر عبد الفتاح مدرب، ومحمد عبد العال مدرب حراس المرمى.

وقرر خالد عيد، المدير الفني لفريق الترسانة، تقديم الاستقالة من تدريب الفريق عقب الهزيمة أمام المصرية الاتصالات فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى.