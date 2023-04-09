محمد أشرف روقا وعمر جابر يتصدران أبرز غيابات الزمالك أمام البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - تصدر محمد أشرف "روقا" وعمر جابر أبرز غيابات الزمالك أمام البنك الأهلى في المباراة المقرر لها غداً الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت غيابات الزمالك كالتالى: البنينى سامسون أكينولا،محمد اشرف روقا، مصطفى الزنارى،عمر جابر ومحمد طارق لأسباب فنية ومحمد عبد الشافى،عبد الله جمعة ومحمود شبانة للإصابة.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة البنك الأهلي المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.