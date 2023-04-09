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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 8-4-2023 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها، توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع الكولومبي كارلوس أسوريو لتولى قيادة الفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، الذي رحل بالتراضي عن قيادة الفريق.
بات محمود شبانة وعبد الله جمعة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مهددين بالغياب عن الأبيض أمام البنك الأهلى، في المباراة المقرر لها في التاسعة وربع مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
استقر مسئولي نادى الزمالك، على استمرار الجهاز الفني المتواجد حاليًا، مع الخواجة الكولومبي كارلوس أسوريو، الذى على مقربة من تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض.
اقترب التونسي حمزة المثلوثى، الظهير الايمن للزمالك ، من دعم صفوف الفريق الأبيض أمام البنك فى ظل انتظامه فى التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع فى الرباط الداخلي للركبة، ومنعته من المشاركة في مباريات الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية، ليصبح اللاعب جاهزاً من الناحية الطبية.
ينهى فريق الكرة بنادى الزمالك اليوم، السبت، استعداداته لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام البنك الأهلى، المقرر لها غداً الأحد، بعدما أغلق صفحة مباراة المصري البورسعيدى التى أقيمت مساء الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري، وخسرها الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.