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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 8-4-2023 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها، توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع الكولومبي كارلوس أسوريو لتولى قيادة الفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، الذي رحل بالتراضي عن قيادة الفريق.

بات محمود شبانة وعبد الله جمعة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مهددين بالغياب عن الأبيض أمام البنك الأهلى، في المباراة المقرر لها في التاسعة وربع مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

استقر مسئولي نادى الزمالك، على استمرار الجهاز الفني المتواجد حاليًا، مع الخواجة الكولومبي كارلوس أسوريو، الذى على مقربة من تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض.

توصل مسئولو الزمالك لاتفاق مع الكولومبي كارلوس أسوريو على تولى تدريب فريق الكرة الأول بالنادى، خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا الذى رحل بالتراضى.

أرسل مسئولي نادى الزمالك، تذاكر الطيران للكولومبي كارلوس أسوريو، من أجل حضوره إلي القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، حتى يتم توقيع عقود توليه قياده الفريق الكروى الأول خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا.

توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع الكولومبي كارلوس أسوريو لتولى قيادة الفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، الذي رحل بالتراضي عن قيادة الفريق.

يضع مدحت عبد الهادى، المدير الفنى المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، اليوم السبت، خطة مواجهة البنك الأهلى في المباراة المقرر لها التاسعة والربع مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

تحوم الشكوك حول مصير لحاق عبد الله جمعة لاعب الزمالك بمباراة البنك الأهلى لعدم مشاركته فى التدريبات الجماعية، ووضع برنامج تأهيلى وعلاجى له لاستمرار شكواه من الإصابة العضلية التى لحقت بقدمه اليسرى في مباراة المصرى البورسعيدى الماضية وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

اقترب التونسي حمزة المثلوثى، الظهير الايمن للزمالك ، من دعم صفوف الفريق الأبيض أمام البنك فى ظل انتظامه فى التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع فى الرباط الداخلي للركبة، ومنعته من المشاركة في مباريات الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية، ليصبح اللاعب جاهزاً من الناحية الطبية.