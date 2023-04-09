شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتأهل لدورى المحترفين لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق كرة اليد بنادى الترسانة إلى دورى المحترفين رسميا، عقب تحقيق الفوز الثاني اليوم ضمن المجمعة النهائية للتأهل للمحترفين، حيث حقق الترسانة الفوز على بترول أسيوط بنتيجة 34/25، وحقق أمس الفوز على أسيوط الرياضي بنتيجة 30/25 .

فيما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تحديد صالة أكتوبر الدولية لاستضافة نصف نهائى ونهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023.

وتقام مباراة قمة نصف نهائى كأس مصر لكرة اليد بين الأهلى والزمالك للموسم المحلى 2022 / 2023 والمحدد لها يوم 13 أبريل المقبل فى تمام الحادية عشرة مساء، ويسبقها مباراة سبورتنج مع سموحة فى التاسعة مساء على نفس الصالة.

وحدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل الجارى لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.