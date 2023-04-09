شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين السولية وفتحى لمجاورة مروان بوسط الأهلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بين الثنائي حمدي فتحي وعمرو السولية للمشاركة أساسيا بجوار مروان عطية في وسط ملعب الفريق الأحمر في مباراته ضد بيراميدز يوم الإثنين المقبل في نهائي كأس مصر على استاد القاهرة الدولي.

وحجز مروان عطية مكانه في تشكيل الأهلي الأساسي خلال مباراته القادمة ضد بيراميدز بفضل المستوى الرائع الذي قدمه اللاعب في الفترة الماضية، وبات الخيار الأول لدى المدرب السويسري في خط الوسط.

ولم يحسم كولر اللاعب الذي سيقع عليه الخيار بشأن اللعب في وسط الملعب بين الثنائي السولية وحمدي فتحي وقد تكون حظوظ السولية هي الأعلى في اللعب أساسيا أمام بيراميدز.

ويستأنف فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، السبت، باستاد مختار التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس الجمعة استعداداً لخوض المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لمواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

وكان الفريق الأحمر قد فاز على غزل المحلة بثلاثية دون رد فى آخر ظهور بالدوري مساء الأربعاء الماضى، ثم خاضت العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى المباراة تدريبات استشفائية مساء الخميس منعاً للإجهاد قبل أن يحصل اللاعبون على راحة 24 ساعة أمس الجمعة.

وطالب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه بعدم الانسياق للحديث عن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر بأى صورة، فى محاولة لفرض الحظر الإعلامى على اللاعبين، حتى يغلف التركيز جنبات استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة.

وطالب جهاز الأهلى لاعبيه بالتركيز فى تدريباتهم والابتعاد عن كافة الجوانب التى تحيط بالمباراة بعيداً عن أرض الملعب مشدداً على صعوبة المباراة.

ويأمل الأهلي في التتويج بثاني ألقابه خلال حقبة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد الفريق لاستعادة كأس السوبر المصري في أكتوبر الماضي، بالفوز 2-0 على الغريم الأزلي الزمالك.