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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 8-4-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على جاهزية محمد الشناوي، قائد الفريق الأحمر، لحراسة عرين فريقه في مباراته ضد بيراميدز.

الأهلى يطمئن على جاهزية الشناوى لحراسة العرين فى نهائى الكأس

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على جاهزية محمد الشناوي، قائد الفريق الأحمر، لحراسة عرين فريقه في مباراته ضد بيراميدز يوم الإثنين المقبل في نهائي كأس مصر.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أن هناك صعوبة في لحاق طاهر محمد طاهر بمباراة فريقه ضد بيراميدز يوم الإثنين المقبل في نهائي كأس مصر، في ظل شكواه من إصابة عضلية، تسببت في غيابه عن مباراتي فريقه الأخيرتين أمام الهلال السوداني وغزل المحلة.

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يأمل فريق الأهلي تحقيق الفوز حينما يواجه بيراميدز فى التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى والتتويج بثاني ألقابه خلال حقبة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذى قاد الفريق لاستعادة كأس السوبر المصرى فى أكتوبر الماضي، بعد الفوز 2-0 على الغريم الأزلي الزمالك، ويرغب فى إضافة اللقب الثانى بالتتويج بكأس مصر.

انحصرت المنافسة بين الثلاثى محمد عادل وأحمد الغندور وأمين عمر لإدارة مباراة نهائي كأس مصر تحكيميًا بين الأهلى وبيراميدز مساء الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وبيراميدز، في التاسعة والربع مساء الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

يستأنف فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، السبت، باستاد مختار التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس الجمعة استعداداً لخوض المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لمواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

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