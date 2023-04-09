شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 8 أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 8 أبريل 2023 وشهدت الساحة العديد من الأخبار والأحداث الرياضية التى نشرت على موقع ”الخليج 365” ونستعرض أبرزها فى السطور التالية.

تأكد إقامة مباراة الأهلى وبيراميدز فى نهائى الكأس بتقنية الـVAR

تأكد بشكل نهائي إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة بتقنية الفيديو، بعد انتهاء الأزمة مع الشركة المنفذة للتقنية.

الأهلى يفرض حظرا إعلاميا على لاعبيه قبل مواجهة بيراميدز فى نهائى الكأس

طالب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه بعدم الانسياق للحديث عن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر بأى صورة، فى محاولة لفرض الحظر الإعلامى على اللاعبين.

فيوتشر يستعد لتقديم استئناف على عقوبة الكاف بسبب مشاركة أحمدرفعت

كشف مصدر بنادي فيوتشر أن مسؤولى النادي استقروا على تقديم استئناف على العقوبة التى أصدرها الكاف مؤخراً، بخصم 6 نقاط من فيوتشر فى مجموعة الكونفدرالية وتغريمه 10 آلاف دولار.

توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع الكولومبي كارلوس أسوريو لتولى قيادة الفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، الذي رحل بالتراضي عن قيادة الفريق.