شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى يستهدف الانتصار الثامن لأسوان فى الدورى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف أيمن الرمادى المدير الفني لفريق أسوان الانتصار الثامن في الدورى المصرى هذا الموسم حينما يواجه بيراميدز يوم 14 أبريل الجاري في الجولة 25 من المسابقة.

وحقق الفريق الجنوبي 7 انتصارات و7 تعادلات و7 خسائر مع أيمن الرمادي منذ توليه المهمة، وتحديدا منذ الجولة الرابعة بالدوري بعد\ما كان الفريق خسر أول 3 جولات مع المدرب السابق ربيع ياسين.

ويواجه أسوان على ملعبه بيراميدز في الجولة المقبلة، والتي يسعى من خلالها تماسيح النيل لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة في آخر 4 مباريات بعدما خسر الفريق مباراة وتعادل في ثلاثة.

وتعادل فريق أسوان مع نظيره سيراميكا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتها في الجولة 24 من بطولة الدوري العام، وتقدم أحمد ياسر ريان لسيراميكا في الدقيقة 23، وتعادل ديلسون لأسوان قبل نهاية الشوط الأول، ليحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد ٢٨ نقطة أيضا.