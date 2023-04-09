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أنشيلوتي: ريال مدريد افتقد التوازن أمام فياريال ولم نستسلم في الليجا

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ياسر رشاد - القاهرة - علق كارلو أنشيلوتي مدرب على الخسارة القاسية التي تلقاها فريقه أمام فياريال بثلاثية مقابل هدفين على ملعب "سانتياجو برناوبيو"، ضمن منافسات الجولة 28 من .

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وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب نهاية المباراة "افتقدنا التوازن فى الملعب على الرغم من تقدمنا ​​مرتين بالنتيجة خلال المباراة وكان علينا أن نكون أكثر صلابة وأعتقد أن التوازن ليس هو الشيء الأكثر أهمية وإذا كنت أعتقد أن التوازن أكثر أهمية، فمن الواضح أنه من الأفضل اللعب بـ 4 لاعبين في الوسط".

وأضاف مدرب ريال مدريد " فياريال يتعامل مع الكرة بشكل جيد للغاية ويجبرك على فقدان التركيز قليلاً ومباراة اليوم كانت أكثر تعقيدًا من مواجهة بلد الوليد الماضية، لأنه كان من الصعب علينا إستعادة الكرة".

وأتم أنشيلوتي تصريحاته " ريال مدريد لم يستسلم في الدوري الاسباني و لدينا 10 مباريات وسنحاول الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط". 

يبقى ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة ويفصله اثنتا عشرة نقطة عن متصدر الليجا، بينما رفع فريق فياريال رصيده إلى النقطة 47 ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول الليجا.

وتأتي خسارة ريال مدريد بثلاثية على ملعبه ووسط جماهيره قبل اللقاء المرتقب أمام يوم الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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