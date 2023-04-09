الارشيف / اخبار الرياضه

وزير الرياضة يتحدث عن خطة تطوير المنتخبات الوطنية

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن خطة تطوير المنتخبات الوطنية لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

 

وقال صبحي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "فيتوريا سبق وتحدث أن البرتغال لديها 9 متخبات تحت الفريق الأول وهى أحد نماذج التطوير التي نضعها أمامنا".

 

وتابع "اتحاد الكرة الحالى منتخب من الجمعية العمومية ولم أجلب هذا أو ذاك للمجلس ونحرص على  العمل دائمًا مع اتحاد الكرة من أجل التقويم".

 

وواصل "الفترة المقبلة ستشهد تواجد منتخبات 2005 و2007 و2008  واتحاد الكرة لابد وأن يكون لديه منهج وهدف يعرضه للرأى العام ".

 

وأضاف وزير "فيتوريا وميكالى متواجدان من أجل التطوير وليس فقط تدريب المنتخب الأول والأوليمبي، مصر تتطلع فى المرحلة المقبلة لإستضافة بطولات أكبر من المسابقات الأفريقية وقمنا بتطوير 6 ملاعب فى 2019".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا