موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والبنك الأهلي في إطار الجولة 24 من بطولة الدوري المصري.

20-لاعبًا-في-قائمة-الزمالك-لمواجهة-البنك-الأهلي

ويبحث الزمالك في مباراته أمام البنك الأهلي عن استعادة الثقة وتصحيح المسار بعد النتائج المتردية في كافة المسابقات إذ يحتل الزمالك المركز السابع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.

تبدأ مباراة الزمالك والبنك الأهلي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والربع بتوقيت السعودية.

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي

"الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

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