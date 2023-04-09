المغرب في طريقها للانسحاب من أمم أفريقيا.. واتحاد الكرة محلك سر

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه النية لدى الجامعة المغربية لكرة القدم للانسحاب من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاماً التي تستضيفها الجزائر.

وتقام بطولة أمم أفريقيا في الفترة بين 29 أبريل الجاري إلى 19 مايو المقبل بمشاركة 12 منتخب.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

وتدور العديد من المشاكل السياسية بين المغرب والجزائر بخلاف غلق المجال الجوي الجزائري أمام الطيران المغربي ما أدى لانسحاب منتخب المغرب من قبل من بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

ورغم ضيق الوقت قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاماً والتي تنطلق بعد 21 يوماً فقط

إلا أن اتحاد الكرة لم يحرك ساكناً لإعادة الحياة لمنتخب الناشئين تحسباً للمشاركة في البطولة.

ورغم تصريحات مسؤولي اتحاد الكرة بأنهم ينتظرون قرار المغرب للمشاركة في البطولة حال انسحاب المنتخب المغربي خاصة أن الفراعنة ودعوا التصفيات على يد المغرب إلا أن المنتخب لم يتجمع مرة أخرى ومازال اتحاد الكرة محلك سر.

للمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا>> الرياضة