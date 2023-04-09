غواصات فياريال تُغرق ريال مدريد بثلاثية في الليجا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق فياريال الفوز على ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم ريال مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 16 عن طريق باو توريس لاعب فياريال الذي سجل بالخطأ في مرماه، ليمنح الفريق الملكي التقدم مبكرًا في اللقاء.

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وفي الدقيقة 39 من الشوط الأول تمكن اللاعب سامويل شوكويزي من اقتناص هدف التعادل لفريق فياريال لينتهي نصف اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

وتمكن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من خطف الهدف الثاني للفريق الملكي في الدقيقة 48 من عمر

المباراة لتصبح النتيجة 2-1.

قبل أن يتمكن فياريال من العودة للمباراة بهدف في الدقيقة 70 سجله اللاعب خوسي لويس موراليس، وفي الدقيقة 80 تمكن فريق الغواصات من اقتناص هدف الفوز سجله اللاعب سامويل شوكويزي.

بهذه النتيجة يبقى ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، بينما رفع فريق فياريال رصيده إلى النقطة 47 ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول الليجا.

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