أيمن الرمادي يبحث عن الفوز الثامن لأسوان في الدوري أمام بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث أيمن الرمادي مدرب فريق أسوان عن الفوز الثامن لأبناء زهرة الجنوب في الدوري المصري بالموسم الحالي وذلك خلال مواجهة بيراميدز، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

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ويقابل أسوان نظيره بيراميدز، يوم الجمعة الموافق 14 أبريل الجالي ضمن منافسات في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل أسوان تحت قيادة أيمن الرمادي في الدوري هذا الموسم سبعة انتصارات وتعادل وخسر في مثلهم منذ استلامه المهام التدريبية في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث أسوان خلال مواجهة بيراميدز عن استعادة الثقة حيث لم غابت الانتصارات عن زهرة الجنوب

في آخر 4 مباريات بعدما خسر الفريق مباراة وتعادل في ثلاثة.

ويعود أخر فوز حققه أسوان أمام غزل المحلة بهدفين لهدف في نهاية شهر فبراير الماضي، تبعها خسارة أمام فيوتشر بنفس النتيجة وثلاثة تعادلات أمام فاركو وسموحة وسيراميكا كليوباترا.

ويحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة في سلم ترتيب الدوري الممتاز بعد مرور 24 جولة من النسخة الحالية، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.