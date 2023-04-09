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20 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة البنك الأهلي المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الممتاز.

 

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وتضم قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

 

الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني  - أحمد فتوح - حاتم محمد

"سكر".

 

الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي  - سيف جعفر  - سيد عبد الله ""  - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

 

الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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