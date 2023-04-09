20 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة البنك الأهلي المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وتضم قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - حاتم محمد

"سكر".

الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

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