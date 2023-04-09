باريس سان جيرمان يفوز على نيس بثنائية في الدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز باريس سان جيرمان على نيس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على اليانز ريفييرا ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي

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سجل ليونيل ميسي هدف باريس سان جيرمان في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر الشوط الأول، ثم أضاف سيرجيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 69 نقطة بفارق ست نقاط عن لانس صاحب

المركز الثاني، بينما يحتل نيس المركز

الثامن برصيد 45 نقطة.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: دانيلو بيريرا - سيرجيو راموس - ماركينيوس.

خط الوسط: أشرف حكيمي - فيتور فيريرا - ريناتو سانشيز - كارلوس سولير - نونو مينديز

الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي