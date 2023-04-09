يوفنتوس يخسر من لاتسيو في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - خسر يوفنتوس أمام نظيره لاتسيو بهدفين لهدف مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة ال 29 من عمر الدوري الإيطالي.

التعادل يحسم الشوط الأول من قمة لاتسيو ويوفنتوس

بادر لاتسيو بالتسيل في الدقيقة 38 عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش في الدقيقة 38، ثم أدرك يوفنتوس التعادل سريعا بعد أربع دقائق فقط بتوقيع أدريان رابيو.

ومع بداية الشوط الثاني كثف لاتسيو ضغطه على يوفنتوس ونجح في تسجيل هدف ثاني سجله ماتيا زاكايني في الدقيقة 53 من

عمر المباراة.

بهذه النتيجة حافط لاتسيو على المركز الثاني بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة بينما يحتل يوفنتوس المركز السابع بترتيب الكالتشيو برصيد 44 نقطة،.

وكان يوفنتوس قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جاتي_ بريمر_ أليكس ساندرو_ كوادرادو.

الوسط: فاجيولي_ لوكاتيلي_ رابيو_ كوستيتش.

خط الهجوم: دي ماريا_ فلاهوفيتش.

