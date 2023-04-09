نجم النصر أفضل لاعب في الجولة 22 بدوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - حصل نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر السعودي على جائزة أفضل لاعب في الجولة 22 من دوري روشن بالموسم الحالي 2022-2023، والتي كانت بتصويت الجمهور والمحللين.

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جدول ترتيب دوري روشن قبل انطلاق الجولة 23

أرقام تاليسكا تتفوق على منافسيه

استحق اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا جائزة أفضل لاعب في الجولة بعدما سجل اللاعب هدفين في فوز العالمي على العدالة بخماسية نظيفة، وبسببها حافظ على صدارة ترتيب هدافي دوري روشن برصيد 16 هدف حتى الآن.

عادل أندرسون تاليسكا من الإصابة ليقدم مستوى جيد، ليس فقط فدخل هدف اللاعب الثاني

في شباك العدالة للمنافسة على جائزة أفضل هدف في الجولة 22 في منافسة مع هدفي برونو هنريكي لاعب الاتحاد وأندري بوكيا لاعب الباطن.

يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، ويمتلك العالمي أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 49 هدف حتى الآن.

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