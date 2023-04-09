الامارات | الشارقة يطلب النقطة الـ 42 من الظفرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الشارقة إلى تعويض التعثر الأخير في دوري أدنوك للمحترفين، وبلوغ النقطة الـ42، وذلك على حساب جراح فريق الظفرة، الذي بات قريباً من الهبوط إلى دوري الهواة. ويحل الظفرة ضيفاً على الشارقة الساعة الـ10 مساء اليوم، ضمن الجولة 22. ويأمل الشارقة العودة إلى سكة الانتصارات بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام الوحدة.

ويأمل الشارقة في تحسين ترتيبه بعدما ابتعد كثيراً عن المنافسة على الصدارة واللقب، ويراهن على جاهزية لاعبيه، خصوصاً بعد عودة ميراليم بيانيتش، وذلك طمعاً في تحقيق الفوز الـ12 هذا الموسم، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في ست مباريات وخسر في أربع مباريات.

ويدخل المباراة منتشياً بفوزه على عجمان 2-1 في ذهاب نصف نهائي الكأس. وفي الطرف الآخر في هذه المباراة فريق الظفرة الذي يتذيل ترتيب فرق الدوري، بظروف صعبة بعدما بات الأقرب إلى الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى «الهواة»، إذ لدى الظفرة في رصيده ثماني نقاط فقط، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر في 17 مباراة.

وتلقى الظفرة خسارة كبيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام بني ياس في الجولة الماضية، رغم أنه كان متقدماً بهدف نظيف في الشوط الأول، لكن بني ياس قلب الطاولة في وحسم اللقاء خلال سبع دقائق فقط.