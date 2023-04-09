الامارات | «الإمارات اليوم» تتمنى الشفاء العاجل للزميل بهاء الدين عطا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرقد الزميل بهاء الدين عطا، الصحافي القدير بالقسم الرياضي في الزميلة صحيفة «البيان» سابقاً، بمستشفى راشد في دبي، إثر وعكة صحية طارئة ألمت به خلال شهر رمضان المبارك وألزمته سرير الشفاء.

واطمأنت «الإمارات اليوم» على الزميل بهاء الدين، وقدمت له باقة من الورود من خلال زيارته في المستشفى، وقد تجاوز الأزمة وباتت صحته في تحسن.

كما تمنت الصحيفة ممثلة برئيسة التحرير الأستاذة منى بوسمرة، عاجل الشفاء للزميل بهاء، المختص في تغطية سباقات الخيول، وهو صاحب مسيرة طويلة في هذا المجال.

ويعد الصحافي بهاء الدين عطا من الرعيل الأول في صحافة الإمارات، وأمضى فيها أكثر من 40 عاماً، وجاء إلى الإمارات وهو يحمل شهادة ليسانس آداب في اللغة الإنجليزية.

والتحق بهاء الدين عطا بداية عمله في الإمارات بجريدة «النصر الرياضي» عام 1981، ثم التحق بصحيفة «الوحدة» في أبوظبي قبل أن ينضم لاحقاً للعمل في صحيفة «البيان».

ويلقب بهاء الدين بـ«فارس الكتب»، نظراً للكتب العديدة التي أصدرها في مجال سباقات الفروسية والتي بلغت أكثر من 55 كتاباً، لعشقه الشديد لهذه الرياضة. ويحظى بهاء الدين بحب وتقدير كبير وسط زملائه الصحافيين وفي أوساط سباقات الفروسية، نظراً لنبل أخلاقه وتعامله الإنساني الراقي مع الجميع.