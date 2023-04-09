الامارات | المغربي أمغار بطلاً لـ «الجري» في «ند الشبا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزيّن مضمار ميدان بأجمل صور التنافس، حيث شارك أكثر من 3000 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والفئات والأعمار بحضور أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، وذلك خلال سباق الجري، الذي أقيم ضمن النسخة الـ10 من دورة ند الشبا الرياضية. وأسفرت نتائج سباق الجري للفئة المفتوحة لمسافة 10 كيلومترات للرجال، عن فوز المغربي هشام أمغار، بطل النسخة الماضية، بالمركز الأول، بعدما قطع مسافة السباق في زمن 23:35 دقيقة، محسناً رقمه السابق 27:21 دقيقة، وتلاه في المركز الثاني الإثيوبي جيماتشو ديدا، وحل المغربي محمد آيت ماماس ثالثاً.

وتوج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف فئات سباقي الجري والدرّاجات الهوائية كل من: سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام المجلس نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وحسن المزروعي، مدير الدورة، وخالد العور، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي رئيس اللجنة الإعلامية للدورة، وممثلي المؤسسات والشركات الراعية.

وفي الفئة المفتوحة للسيدات لسباق 10 كيلومترات، فازت البحرينية روث جيبيت دنيس باللقب. وعاد لقب فئة المواطنين لمسافة 10 كيلومترات إلى مبارك المراشدة. وفي فئة المواطنات لمسافة 10 كيلومترات توجت موزة الغفلي. وفي الفئة المفتوحة رجال لمسافة خمسة كيلومترات، فاز السعودي وسام الفارسي، وعاد لقب السيدات ضمن الفئة

نفسها إلى التشيكية كاترينا ماتشوفا. وفي فئة المواطنين رجال لمسافة خمسة كيلومترات فاز محمود النقبي، ولدى المواطنات ضمن الفئة نفسها توجت حصة الجسمي. وفي الفئة المفتوحة للكبار رجال لمسافة خمسة كيلومترات فاز الفرنسي جان كلود، ولدى السيدات الفرنسية لطيفة الصاروخ. وفي فئة الشباب لمسافة أربعة كيلومترات فاز الإماراتي عبداللطيف الصابري، ولدى السيدات التنزانية علياء عبدالعليم. وفي فئة الناشئين لمسافة أربعة كيلومترات، فاز النمساوي ماكس هوهين.

وتجري اللجنة المنظمة اليوم السحب على سيارة فورد تيريتوري الرابعة المقدمة من شركة الطاير للسيارات راعي رئيس للدورة، التي تقدم ست سيارات «فورد» حديثة ليفوز بها أحد الجماهير ممن حرصوا على الحضور ومتابعة منافسات بطولة الكرة الطائرة وبطولة البادل في مجمع ند الشبا الرياضي.

ويتواصل السحب على السيارات غداً، حيث سيتم السحب على سيارتين «فورد برونكو» الحديثة و«فورد تيريتوري» الحديثة، كما تقدم اللجنة المنظمة للدورة جوائز يومية للجمهور يبلغ مجموعها مليون درهم توزع في السحوبات اليومية.

لقب «سلة الكراسي» بين شرطة دبي والإسعاف

تشهد صالة مجمّع ند الشبا الرياضي، الليلة، المباراة النهائية لكرة السلة للكراسي المتحركة، التي تجمع بين فريق القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة دبي للإسعاف، وجاء تأهل شرطة دبي بعد الفوز على فريق هيئة الطرق والمواصلات بنتيجة 32-20 في نصف النهائي، فيما نجح فريق هيئة دبي للإسعاف في التأهل للنهائي بعد الفوز على فريق مركز وريزيدنس البستان بنتيجة 28-26. وأكد ماجد العصيمي، مدير عام نادي دبي لأصحاب الهمم في تصريح صحافي أن «الكل فائز في الدورة، ولا يوجد خاسر، خصوصاً أنها تحولت إلى مهرجان كبير ضمن فعاليات النادي خلال الشهر الفضيل».

• عاد لقب فئة المواطنين لمسافة 10 كيلومترات إلى مبارك المراشدة، ولدى السيدات في الفئة نفسها فازت موزة الغفلي بالمركز الأول.