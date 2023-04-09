الامارات | عجمان والوصل.. عين على الدوري والكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى عجمان إلى ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، عندما يستقبل الوصل الساعة الـ10 مساء اليوم، على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين. ويأمل «البرتقالي» تحقيق الفوز في مواجهة الوصل، لكسب المزيد من الثقة، قبل المواجهة الأهم التي ستجمعه مع الشارقة يوم الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي بطولة الكأس.

وكان عجمان خسر ذهاباً من الشارقة 1-2. والأمر نفسه بالنسبة للوصل الذي تنتظره مباراة صعبة للغاية في ضيافة العين، ضمن إياب نصف نهائي الكأس يوم الجمعة المقبل أيضاً، وكان لقاء الذهاب انتهى سلباً.

وتُمثل نقاط الوصل بالنسبة لعجمان رقماً جديداً سيظل مسجلاً في تاريخه بدوري أدنوك للمحترفين، إذ سيصل إلى النقطة 38، وهو أعلى معدل من النقاط يُحققه في بطولة الدوري، منذ ظهوره بـ«المحترفين». وكان أفضل رصيد من النقاط جمعه عجمان في الدوري قبل أربعة مواسم، حين أنهى المسابقة بـ37 نقطة.

في المقابل، فإن الوصل، بـ 40 نقطة، يريد هو الآخر العودة من عجمان بالنقاط الثلاث للتمسك ببصيص الأمل، للاستمرار في صراع المنافسة على لقب الدوري، وذلك على الرغم من تراجع حظوظه بسبب نزف النقاط في الفترة الماضية.

ولا يمر الوصل بأفضل فتراته في الدوري، فقد خسر من الجزيرة في الجولة الماضية 1-2 على ملعبه وبين جمهوره، كما خيّب الآمال في مواجهة العين بنصف نهائي الكأس.

ويأمل الوصل استغلال أفضلية نتائجه أمام عجمان لتحقيق الفوز، واستعادة بريقه من جديد في الدوري، بعد أن تراجع في الجولات الماضية.

وسبق للوصل أن التقى عجمان في 21 مباراة، ففاز في 11 وخسر ست مباريات، وحضر التعادل في أربع مباريات.