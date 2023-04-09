الامارات | حتا ضيفاً ثقيلاً على مصفوت في دوري الدرجة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق حتا ضيفاً ثقيلاً على مضيفه مصفوت في المباراة التي ستجمعهما في العاشرة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 29 لدوري الدرجة الأولى، فيما يواجه التعاون الفجيرة في ملعب الجزيرة الحمراء، ويلتقي الحمرية مع «غلف إف سي»، ومسافي مع الإمارات.

وتعتبر مواجهة الجارين حتا ومصفوت قمة غير مسبوقة في سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين، إذ هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان وهما ينافسان على الصعود، حيث يتصدر حتا الترتيب برصيد 62 نقطة، بينما مصفوت في المركز الرابع برصيد 49 نقطة، ما يعطي للمباراة نكهة كروية خاصة.

وفي الجولة نفسها تعتبر مباراة مسافي والإمارات من المباريات المهمة والصعبة، لكونها تجمع الوصيف فريق الإمارات برصيد 56 نقطة مع أصحاب الأرض مسافي ثامن الترتيب برصيد 37 نقطة.