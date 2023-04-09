الامارات | خورفكان يبحث عن «الفوز الأول» على العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف خورفكان ضيفه العين الساعة الـ10 مساء اليوم، ضمن الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين على استاد صقر بن محمد القاسمي في نادي خورفكان.

ولم يسبق لخورفكان أن فاز على العين في دوري المحترفين، إذ انتصر «الزعيم» ست مرات، وتعادلا مرة. ويخشى العين من مفاجآت مستضيفه، خصوصاً أن الخطأ ممنوع على «الزعيم» الذي لا يريد التفريط في أي نقطة قد تبعده كثيراً عن المنافسة على لقب الدوري.

ولدى العين 41 نقطة مقابل 21 لخورفكان الباحث عن الأمان والابتعاد عن خطر الهبوط.

ويسعى العين إلى العودة إلى سكة الانتصارات، بعد الخسارة أمام النصر والتعادل مع شباب الأهلي في آخر جولتين كلفته خسارة خمس نقاط. والأمر نفسه لخورفكان الذي خسر آخر جولتين أمام شباب الأهلي ودبا، وجعلته قريباً من منطقة الخطر.

ولم يسبق لخورفكان أن فاز على العين في دوري المحترفين، إذ انتصر «الزعيم» ست مرات، وتعادلا مرة.

ويتطلع مدرب خورفكان، عبدالعزيز العنبري، إلى استغلال تحفز لاعبيه لتعويض التعثر في الفترة الماضية، ويراهن على إمكانات البرتغاليين: فيليبي وجونكالفيس.