الامارات | منتخب الجودو يستعد في اليابان لبطولة العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ منتخب الإمارات الأول للجودو، أول من أمس، معسكره في اليابان، في إطار اتفاقية التعاون بين اتحاد الإمارات والجامعة اليابانية للجودو، حيث يستعد المنتخب للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في العاصمة القطرية خلال الفترة من السابع إلى 13 مايو المقبل.

وسيعتمد المنتخب في المونديال العالمي على اللاعبة باتسو ألتان في منافسات وزن تحت 57 كغم، وخمسة لاعبين، هم: اللاعب شفيلي جرام في منافسات وزن تحت 66 كغم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كغم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كغم، وظافر آرام تحت 100 كغم، ومعروف ماجو في وزن فوق 100 كغم. ويشرف على تدريب المنتخب الأول لاعب المنتخب السابق فيكتور، ويترأس البعثة الأمين العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو ناصر التميمي.

من جانبه، أشاد رئيس اتحاد الإمارات للجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، بالنتائج الإيجابية التي حققها المنتخب خلال مشاركته في بطولتي تبليسي بجورجيا وانطاليا في تركيا، التي أسهمت في ارتفاع تصنيفه، وزيادة رصيده من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024.