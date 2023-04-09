الامارات | 1000 لاعب ولاعبة وعائلاتهم يشاركون بأكبر مهرجان للشطرنج في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، أول من أمس، «بطولة ألف للشطرنج»، التي تعد أكبر بطولة شطرنج على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط، وتنظمها «مجموعة ألف» المتخصصة في مجال التطوير العقاري، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من جنسيات مختلفة، مع عائلاتهم، للمنافسة على مجموع جوائز تزيد على 50 ألف درهم.

حضر الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد العربي، رئيس نادي الشارقة للشطرنج، والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة ألف»، عيسى عطايا، وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وتم تدشين اليوم الأول من فعاليات المهرجان ببطولات شطرنجية متنوّعة ضمت مجموعة كبيرة من الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الواعدين والهواة، إضافة الى موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة، وطلبة المدارس والجامعات ولاعبي الأندية الناشئين ومحبي لعبة الشطرنج من زوّار منطقة الممشى في الشارقة.