أشهر «نطحة» في تاريخ كرة القدم.. ماتيراتزي يكشف عن كلماته لـ زيدان

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف ماركو ماتيرازي، لاعب منتخب إيطاليا السابق، عن كلماته للنجم الفرنسي زين الدين زيدان، خلل مباراة المنتخبين بنهائي كأس العالم 2006، والتي شهدت "النطحة" الشهيرة.

وتصدرت "نطحة زيدان لماتيرازي" مشهد نهائي مونديال 2006، حيث همس الإيطالي بكلمات للفرنسي، ليلتفت زيدان وينطح ماتيرازي بالرأس ويسقط الإيطالي أرضًا، ويتلقى زيزو بطاقة حمراء ويغادر الملعب.

وفي تصريحات "Italian football tv" نقلها موقع "بطولات"، أوضح ماركو ماتيراتزي ضاحكًا: "عرض علي زيدان قميصه، وقلت له لا، إنني أفضل شقيقته".

وقبل أشهر، تحدث زيدان عن تلك الواقعة، في مقابلة أجراها مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، حيث قال: "في ذلك اليوم، كانت والدتي متعبة جدًا".

وأضاف النجم الفرنسي: "كنت أتحدث مع أختي على الهاتف عدة مرات في اليوم، بالنسبة لي كان مصدر قلق، لم يتحدث (ماتيرازي) عن أمي، لكنه أهان أختي التي كانت مع والدتي في ذلك الوقت".

واختتم زين الدين زيدان: "في الملعب كانت هناك إهانات بالفعل، الكل يتحدث مع بعضه البعض، أحيانًا بشكل سيئ، لكنك لا تفعل شيئًا، في ذلك اليوم، حدث ما حدث، لقد استفزني بالحديث عن أختي ليلى".

وتوج المنتخب الإيطالي حينها بكأس العالم وهو اللقب الرابع في تاريخه، وذلك على حساب فرنسا بركلات الترجيح.