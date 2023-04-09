«حرصا على العلاقات».. بيان رسمي من الأهلي بشان أحداث مباراة الهلال السوداني

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانًا رسميا، السبت، للتعليق على أحداث مباراة الهلال السوداني الماضية، والتي أقيمت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزا على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، مساء السبت الماضي.

وهقب انتهاء المباراة، نشبت مشادات واشتباكات بين لاعبي الفريقين، ليقرر على إثرها مسؤولو النادي السوداني تقديم شكوى ضد الأهلي لدى الاتحاد الإفريقي كاف والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وفي بيانه، أعلن الأهلي رفع ملف أحداث مباراة الهلال السوداني كاملًا إلى مؤسسات الدولة المعنية، وأرسل خطابًا إلى كاف لتوضيح كل الحقائق.

نص بيان الأهلي:

النادي الأهلي وهو يضع المصلحة العُليا للوطن أولًا، وحرصًا منه على العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وتناول بعض وسائل الإعلام لمعلومات غير صحيحة، عقب مباراة الأهلي والهلال مساء السبت الماضي في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال؛ قام النادي برفع الأمر كاملًا إلى مؤسسات الدولة المعنية، وأرسل خطابًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أوضح فيه كل الحقائق.