الامارات | دبا الحصن يهزم الجزيرة الحمراء والعربي لفريق "سيتي" في دوري الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق دبا الحصن على مضيفه الجزيرة الحمراء بثلاثة أهداف مقابل واحد في المباراة التي ضمن منافسات الجولة 29 لدوري الدرجة الأولى ليصبح رصيد دبا الحصن 57 نقطة في المركز الثاني خلفا للمتصدر حتا برصيد 62 نقطة بينما تجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر، سجل لدبا الحصن الايطالي رضا حنيوي في الدقيقة 16، وعبدالله المطروشي 47 وفهد الضخيري (90+1)، بينما سجل لفريق الجزيرة الحمراء لاعب دبا الحصن عبدالله المطروشي في مرماه (45+1).

ويعتبر مركز الوصيف لدبا الحصن بشكل مؤقت حتى تحسم نتيجة مباراة مسافي مع الامارات مساء الاحد وفي مباراة ثانية فاز العربي بملعبه على فريق "سيتي" بثلاثة اهداف نظيفة سجلها كل من حمد ابراهيم في الدقيقة 4 والمالي موسى كول في الدقيقة 84، وطلال عبد الرحمن في الدقيقة (90+8)، وأصبح رصيد العربي 42 نقطة في المركز السادس و"سيتي" 19 نقطة في المركز الخامس عشر.