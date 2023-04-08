الامارات | شباب الأهلي يكسب "فاصلة الوصل".. ويبلغ نهائي دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل شباب الاهلي إلى الدور النهائي من بطولة الدوري العام لكرة السلة بتغلبه، السبت، على ضيفه الوصل بنتيجة 87-83، في المباراة الفاصلة التي أقيمت في القاعة الرياضية لنادي شباب الاهلي بالممزر بعد ان تعادلا بنتيجة الفوز في مباراتي الذهاب والاياب.

ًوسيلتقي شباب الاهلي مع النصر في مباراة الدور النهائي والتي ستقام يوم السبت القادم لتحديد بطل الدوري.

ونجح شباب الاهلي في استثمار تفوقه في الربعين الثالث والربع لحسم المباراة وضمان فوزه في الموقعة الفاصلة حيث أسفرت نتيجة الربع الاول عن تقدم الوصل 26-17 وتعادلا في الربع الثاني 24-24، قبل ان يستعيد شباب الاهلي تفوقه ويفوز في الربع الثالث 17-11، وفي الربع الرابع والاخير نجح شباب الاهلي من حسمه لصالحه 29-22.