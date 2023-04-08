الامارات | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. الأسطورة هالاند يعانق التاريخ واختفاء محمد صلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، كتابة التاريخ في أول مواسمه بالدوري الإنجليزي بعد أن أحرز هدفين مع مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصل إلى 30 هدفاً في البطولة حتى الان وأصبح هالاند، ثالث لاعب يسجل 30 هدفًا أو أكثر في موسمه الأول ببطولة الدوري.

وواصل النجم النرويجي صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد أن وصل إلى 30 هدفا واحتاج اللاعب للعب 27 مباراة فقط للوصول للهدف رقم 30، ليصبح أسرع لاعب يحقق ذلك الإنجاز في تاريخ “بريميرليج".

وأصبح إيرلينج ثالث لاعب يسجل 30 هدفا أو أكثر في موسمه الأول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، بعد أندي كول في موسم 1993-1994، وكيفين فيليبس موسم 1999-2000.

ليواصل اللاعب الإنجليزي هالاند، كتابة التاريخ حيث أصبح اللاعب يملك أهدافاً أكثر من فريق تشيلسي الذي أحرز (29 هدفًا) هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

ويبتعد هداف الدوري الإنجليزي السابق ولاعب ليفربول محمد صلاح عن هالاند، بفارق 18 هدف حيث أحرز صلاح 12 هدف فقط حتى الان، وبالرغم من أنه أصبح الهداف التاريخي لليفربول إلا أنه يقدم موسماً سيئاً تهديفياً يتماشى مع المستوى السيء لفريق ليفربول هذا الموسم.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

هالاند مانشستر سيتي، 30 هدفاً

هاري كين، توتنهام، 23 هدفا

إيفان توني، برينتفورد، 18 هدفا

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 15 هدفا

جابريل مارتينيلي، آرسنال، 13 هدفا

بوكايو ساكا، آرسنال، 12 هدفا

محمد صلاح، ليفربول، 12 هدفًا

واتكينز، أستون فيلا، 12 هدفًا

ألميرون، نيوكاسل يونايتد، 11 هدفا

ألكسندر ميتروفيتش، فولهام، 11 هدفا

رودريجو، ليدز يونايتد، 11 هدفًا

مارتن أوديجارد، آرسنال، 10 أهداف