الامارات | أسوأ مواسم النصر في «المحترفين» قد ينتهي بفوزه ببطولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم النصر إحدى أفضل مبارياته في الموسم الحالي، رغم خسارته أمام الجزيرة في مباراة مجنونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، أول من أمس، في افتتاح الجولة الـ22 من دوري أدنوك للمحترفين، إذ أثبت «العميد» أنه أغلق ملف أسوأ مواسمه منذ انطلاق دوري المحترفين في 2008، بعدما تكبد نتائج سلبية غير مسبوقة في الدور الأول، قبل أن تتحسن نتائج الفريق، ويصبح مرشحاً للفوز ببطولة في أسوأ مواسمه.

وسيلعب النصر مع العين في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) في مايو المقبل، في توقيت نموذجي بالنسبة إلى «العميد»، بعدما تحسنت نتائج الفريق تحت قيادة المدرب الكرواتي غوران توميتش، خصوصاً عقب الصفقات العديدة التي أبرمتها إدارة النادي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وفي الوقت الذي كان يعاني فيه النصر في المركز الـ12، تحسنت نتائج الفريق في الجولات الثلاث الماضية بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على كل من بني ياس والعين واتحاد كلباء، ليتقدم إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة.

ورغم خسارة النصر أمام الجزيرة، لكن سيصبح الفريق مصدر قلق بالنسبة إلى متصدر لائحة الترتيب شباب الأهلي في الجولة المقبلة، خصوصاً أنه قدم مباراة رائعة أمام «فخر أبوظبي»، وحول تأخره بهدفين إلى تقدم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن تتواصل الإثارة ويحقق صاحب الأرض «ريمونتادا» مثيرة بإحرازه هدفين، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وأسهمت خسارة النصر أمام الجزيرة في توقف رصيد «العميد» عند 23 نقطة، بينما رفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 40 نقطة، إذ يخوض الفريقان مباراتين (ديربي) في الجولة الـ23 بخوض الجزيرة مواجهة من العيار الثقيل خارج أرضه أمام الوحدة، أما النصر فيستضيف شباب الأهلي على استاد آل مكتوم.

من جهته، أبدى مدرب النصر، الكرواتي غوران توميتش، رضاه عن أداء لاعبي «العميد»، رغم السيناريو الدرامي الذي شهدته المباراة بخسارة الفريق للمباراة، رغم تقدمه في النتيجة حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يحرز الجزيرة الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين الثالثة والعاشرة من الوقت بدل الضائع.

وقال توميتش في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «لقد كانت مباراة شيقة للجمهور من خلال الإثارة التي شهدها اللقاء والدقائق الأخيرة، ولكن بالتأكيد هي ليست شيقة بالنسبة لنا، لأننا خسرنا في الدقائق الأخيرة، وانتهى اللقاء بصورة لا نتمناها».

وأضاف: «حصلنا على العديد من الفرص لإحراز الأهداف، والأمر نفسه بالنسبة إلى الجزيرة، وحاولنا غلق المساحات أمام المنافس في الشوط الأول، بينما دخل مرمانا هدفان قبل أن يعود النصر بشكل جيد جداً».

وتابع: «لقد أظهرنا قوة شخصيتنا وأحرزنا ثلاثة أهداف، قبل أن يتغير الوضع في الدقائق الأخيرة، وتحدث أشياء أسهمت في خسارة «العميد» للمباراة، وهي أشياء تحدث في كرة القدم، ومن جانبي لا يمكن أن أتحدث إلى اللاعبين وأقول لهم أي شيء، خصوصاً أنهم قدموا كل ما لديهم، وأنا راضٍ تماماً عن مردودهم في المباراة».