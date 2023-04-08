شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربى يحرم منتخب مصر الأولمبى من لاعبى الأهلى فى معسكر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى صعوبة بالغة في ضم لاعبى الأهلى لمعسكر الفراعنة في الفترة من 27 إلى 30 أبريل الجاري استعدادا لتصفيات أفريقيا.

ويرتبط لاعبو الأهلى بمباراة مصيرية أمام الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا خارج الأرض في الفترة من 28 وحتى 30 أبريل.

وينتظر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى مصير اللاعبون من الانضمام لقائمة الأهلى المسافرة للمغرب يوم 25 أبريل الجاري قبل حسم مصير استبعادهم من معسكر الفراعنة القصير نهاية هذا الشهر.

وينتظم المنتخب الأولمبي لكرة القدم فى معسكر بالإسكندرية من 27 إلى 30 أبريل الجاري استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر إقامتها فى المغرب من 24 يونيو إلى 8 يوليو القادمين، وهى البطولة التى يتأهل الثلاثة الأوائل فيها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا فى الملحق الأولمبي على تذكرة التأهل الرابعة.