شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب يحفز لاعبى الحرس على الانتصار العاشر تاريخيا على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حفز أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، لاعبيه لتحقيق الانتصار العاشر تاريخيا على الزمالك، والرابع هذا الموسم، للخروج من دوامة القاع، وذلك حينما يلتقى الزمالك الخميس المقبل في الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

33 مباراة جمعت الزمالك وحرس الحدود حقق الفارس الأبيض 17 فوزا مقابل 9 انتصارات لحرس الحدود فيما انتهت 7 لقاءات بالتعادل، وسجل الزمالك 51 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا من حرس الحدود.

مباراة الفريقين في الدور الأول هذا الموسم والتي أقيمت في ديسمبر من العام الماضي، انتهت بفوز الزمالك برباعية دون رد.

ويتصدر عبد الحليم على وجمال حمزة قائمة هدافى الزمالك فى لقاءات حرس الحدود فى الدورى برصيد 3 أهداف لكل منهما، بينما الرباعي محمد حليم وعبد الحميد بسيوني وأحمد حسن مكي وأحمد عبد الغنى يتصدرون قائمة هدافى فريقهم أمام الزمالك برصيد 3 أهداف لكل لاعب أيضا.