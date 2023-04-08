شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يحدد موعد بلاى أوف نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة، جدول مواعيد مباريات الدور النهائي من البلاي أوف لكأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023.

تأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر كل من: "الأهلي، الزمالك، فيما يتنافس بتروجت، طلائع الجيش”، على المركزين الثالث والرابع، ومن المقرر أن يلتقي كل فريقين في مباراتين، حيث تقام المباراة الأولى يوم الخميس الموافق 27 أبريل الجاري، بينما ستقام المباراة الثانية يوم الجمعة الموافق 28 أبريل.

وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 أبريل المقبل، وتقام المباريات على الصالة الدولية لاتحاد الشرطة.

وقد تأهل الأهلي إلى نهائي البطولة عقب الفوز على نظيره بتروجيت، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على طلائع الجيش، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين بتروجيت وطلائع الجيش.

ومواعيد مباريات النهائيات كالتالي:-

– طلائع الجيش يواجه بتروجت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

– الأهلي يواجه الزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءً لتحديد بطل كأس مصر.