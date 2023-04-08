شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على جاهزية الشناوى لحراسة العرين فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على جاهزية محمد الشناوي، قائد الفريق الأحمر، لحراسة عرين فريقه في مباراته ضد بيراميدز يوم الإثنين المقبل في نهائي كأس مصر.

وأكد المصدر أن الشناوي عانى من إجهاد فقط، وتم إراحته في مباراة غزل المحلة الأخيرة وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، ومن المقرر أن يشارك في المران الجماعي بشكل كامل اليوم السبت وغدا الإثنين.

ويستأنف فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، السبت، باستاد مختار التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس الجمعة استعداداً لخوض المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لمواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

وكان الفريق الأحمر قد فاز على غزل المحلة بثلاثية دون رد فى آخر ظهور بالدوري مساء الأربعاء الماضى، ثم خاضت العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى المباراة تدريبات استشفائية مساء الخميس منعاً للإجهاد قبل أن يحصل اللاعبون على راحة 24 ساعة أمس الجمعة.

وطالب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه بعدم الانسياق للحديث عن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر بأى صورة، فى محاولة لفرض الحظر الإعلامى على اللاعبين، حتى يغلف التركيز جنبات استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة.

وطالب جهاز الأهلى لاعبيه بالتركيز فى تدريباتهم والابتعاد عن كافة الجوانب التى تحيط بالمباراة بعيداً عن أرض الملعب مشدداً على صعوبة المباراة.

ويأمل الأهلي في التتويج بثاني ألقابه خلال حقبة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد الفريق لاستعادة كأس السوبر المصري في أكتوبر الماضي، بالفوز 2-0 على الغريم الأزلي الزمالك.