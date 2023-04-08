شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز والزمالك يطاردان الأهلى على قائمة الأقوى هجوما بالدورى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطارد فريقا بيراميدز والزمالك، النادي الأهلى على صدارة قائمة الأقوى هجوما بالدوري هذا الموسم، حيث لم يصل إلى 30 هدفا بين أندية الدورى سوى الفرق الثلاثة حتى الآن.

ويحتل الأهلى قائمة ألأقوى هجوما برصيد 35 هدفا، ويليه في المركز الثاني مناصفة الزمالك وبيراميدز، ولكل منهما 30 هدفا.

تستكمل غدًا الأحد منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة.

ويشارك في بطولة الدوري المصري الممتاز، 18 ناديًا، وهم: "الزمالك، بيراميدز، الأهلي، الإسماعيلى، فيوتشر، طلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، إنبي، المقاولون العرب، الاتحاد، سيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية".