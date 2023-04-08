شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة وعبد الله جمعة مهددان بالغياب عن الزمالك أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات محمود شبانة وعبد الله جمعة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مهددين بالغياب عن الأبيض أمام البنك الأهلى، في المباراة المقرر لها في التاسعة وربع مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعانى شبانة من إجهاد عضلى أبعده عن المشاركة في تدريبات الزمالك خلال اليومين الماضيين، بينما تعرض عبد الله جمعة لإصابة عضلية في قدمه اليسرى خلال مباراة المصرى البورسعيدى وينفذ برنامج تأهيلي في الفترة الحالية.

في سياق مختلف استقر مسئولو نادى الزمالك، على استمرار الجهاز الفني المتواجد حاليًا، مع الخواجة الكولومبي كارلوس أسوريو، الذى على مقربة من تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض.

ويضم الجهاز الفني للزمالك حاليًا كلاً من: مدحت عبد الهادى، وأحمد مجدى، ومحمد عبد المنصف مدربًا للحراس، وعبد الواحد السيد مديرًا للكرة.

ومن المنتظر أن يصطحب الخواجة الكولومبي في جهازه المعاون مساعد أو أثنان أجنبيان، لينضموا للجهاز الحالي، على أن يصبح مدحت عبد الهادى مدربا مساعدا، وأحمد مجدى مدربًا في الجهاز الجديد.

وكان الزمالك قد وجه الشكر لأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدى وأيمن طاهر بعد توليه المهمة بشكل مؤقت في الفترة الماضية بعد رحيل البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها فى التاسعة والربع مساء، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.